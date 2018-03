Standard en Mpoku worden (nog maar eens) op het matje geroepen, maar Congolees kan toch bekerfinale spelen

Standard en zijn vice-kapitein Paul-José Mpoku moeten opnieuw een sanctie vrezen. Zowel de club als de middenvelder worden door het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vervolgd voor het tumult na de topper tegen Club Brugge (1-1) afgelopen zondag. Dat besliste het Bondsparket vrijdag.

Na het laatste fluitsignaal stormde Paul-José Mpoku, die al gewisseld was, van de Luikse dug-out naar scheidsrechter Alexandre Boucaut. De vicekapitein van Standard was niet te spreken over een aantal discutabele fases en maakte zijn ongenoegen kenbaar aan de ref. In zijn kielzog volgden alle spelers van de Rouches, waardoor de stewards moesten tussenkomen om Boucaut af te schermen.

Boucaut nam de incidenten op in zijn wedstrijdverslag op en wijdde aandacht aan Mpoku enerzijds, maar ook aan “de algemene houding van de ploeg Standard”. Het Bondsparket besliste op basis daarvan om zowel Standard als Mpoku voor de Geschillencommissie van 13 maart (14u00) te dagen.

Vorige week kreeg Mpoku in hoger beroep twee speeldagen schorsing, waarvan één effectief, voor de gebeurtenissen in de spelerstunnel van Zulte Waregem. Daardoor is de Congolees komende zaterdag geschorst tegen KV Mechelen. Er hangt hem echter ook nog een voorwaardelijke speeldag schorsing boven het hoofd.

Mpoku moet pas op 13 maart voorkomen, maar kan sowieso wel de bekerfinale tegen Racing Genk spelen op 17 maart. Zelfs al zou hij geschorst worden, gaat die schorsing namelijk pas een week later in.