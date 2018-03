Wegen plaatselijk spekglad: Nu al lange files

Brussel - De voorspelde winterse neerslag heeft Limburg bereikt, dus waarschuwt de politie voor gladde wegen. Want naar de avond toe zal het beginnen sneeuwen op een bevroren ondergrond. De politie vraagt alvast om niet dringende verplaatsingen uit te stellen.

De lichte regenval begon vrijdagochtend in West-Vlaanderen. Daarna schoof ze op naar de rest van het land. Gevolg: overal spekgladde wegen, ongevallen en veel gebroken armen en benen. En het ergste leed is nog niet voorbij. “Straks gaat het sneeuwen. We schatten dat er lokaal 1 tot 5 centimeter zal vallen. Het vriest nog altijd, dus de sneeuw zal blijven liggen en voor gevaarlijke toestanden veroorzaken”, zegt weerman Frank Deboosere. Op verschillende plaatsen is het intussen zelfs al beginnen sneeuwen.

“Ook komende nacht zullen er nog sneeuwbuien vallen. Daarna zal het opklaren. Maar omdat het gaat vriezen, kunnen de wegen er vrijdagnacht en vooral zaterdagochtend gevaarlijk glad bij liggen”, waarschuwt het KMI.

Verplaatsingen uitstellen

Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum raadt iedereen aan erg voorzichtig te zijn op de weg. “Minder je snelheid en hou afstand. Je moet rekening houden met ijzel. Eigenlijk vermijd je best om de baan op te gaan. Zelfs op onze verkeerscamera’s zie je het ijs aanvriezen.”

“Winterse neerslag op een bevroren ondergrond zorgt ervoor dat de wegen in een snel tempo spekglad kunnen zijn”, waarschuwt ook Veva Daniels, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Weggebruikers moeten extreem voorzichtig zijn wanneer zij zich op de weg, fietspad of het voetpad begeven. Voetgangers en fietsers kunnen gevaarlijke slippartijen maken op ijsplekken. Aan chauffeurs wordt gevraagd om onmiddellijk hun rijgedrag aan te passen aan de weersomstandigheden.”

In Hasselt is het ook gevaarlijk glad. Foto: SM

Strooizout

“We doen er alles aan om de wegen ijsvrij te krijgen, maar in deze omstandigheden waarbij de regen het gestrooide zout wegspoelt en daarna onmiddellijk aanvriest is dat niet evident. Ook het bestrijden van deze vorm van gladheid is niet evident, verloopt eerder moeizaam en kan enige tijd in beslag nemen.”

Het Agentschap strooide afgelopen nacht al 800 ton zout in Vlaanderen en blijft strooien waar dat nodig is. “Wij raden weggebruikers aan om voor zij aan hun reis beginnen de website van het Vlaams Verkeerscentrum te raadplegen.”

Onder meer in Zuid-Limburg liggen de wegen er spekglad bij, zo laten lezers weten.

Zware avondspits

In het Vlaams Verkeerscentrum zit het winterteam (met onder meer de federale politie en het Agentschap Wegen en Verkeer) al de ganse dag samen om de toestand op de voet te volgen. En dat zal ook nog de hele avond zo blijven. Op de dynamische borden boven snelwegen wordt al sinds vanochtend gewaarschuwd voor ijzel en gladde wegen.

“De avondspits is al begonnen en de file blijft intussen aanzwellen. Vrijdag is doorgaans al een speciale dag, met een zwaardere avondspits dan we normaal gewend zijn. We kunnen maar hopen dat de meeste sneeuw uit blijft tot na de avondspits. In het andere geval verwachten we zware problemen.”

Nu ook #sneeuw in het centrum van het land.



Avondspits komt op gang. Voorlopig met de gebruikelijke drukte, behalve rond Brussel, daar zijn er al vertragingen van één uur op de binnen- en buitenring #R0 pic.twitter.com/94Wgp2Y3Uv — Hajo Beeckman (@hajobeeckman) 2 maart 2018

Maximumsnelheid verlaagd

Het Vlaams Verkeerscentrum heeft op de Vlaamse snelwegen op vraag van de wegpolitie via de dynamische signalisatieborden de maximumsnelheid verlaagd. IJzel zorgt hier en daar voor extreem gladde plekken, met slippartijen en ongevallen tot gevolg.

De maximumsnelheid op de snelwegen in Antwerpen en Oost-Vlaanderen is verlaagd naar 70 km/u, in Vlaams-Brabant naar 90 km/u. In West-Vlaanderen is er een snelheidsbeperking tot 70 km/u op de A11 tussen Brugge en Knokke. Daar is er melding van heel wat slippartijen en ongevallen. In Brugge is die A11 in de richting van Knokke omstreeks 13.30 uur volledig afgesloten door de wegpolitie.

Op de meeste Vlaamse snelwegen waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum via de tekstborden de weggebruikers voor gladheid en ijzel. Volgens het Verkeerscentrum passen de meeste weggebruikers hun snelheid goed aan.

Het Verkeerscentrum raadt weggebruikers aan om extra voorzichtig te zijn, voldoende afstand te houden en rekening te houden met langere verplaatsingstijden.