Maaseik loot vervelende ploeg in Champions League volleybal

Noliko Maaseik kent zijn tegenstander in de Final 12 van de Champions League. De Limburgers treffen het Russische Novosibirsk, diep in Siberië. De heenwedstrijden zijn voorzien voor 12-14 maart, de terugwedstrijden op 20-22 maart. Friedrichshafen, het team van coach Vital Heynen, neemt het in eigen land op tegen Berlijn. Sam Deroo en het Poolse Kedzierzyn-Kozle treffen met Jastrzebski ook landgenoten.