‘De Mol’ is al begonnen: “Twee Limburgers”

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘De Mol’ moet nog beginnen, maar het opsporen van de verrader is al volop bezig. Dit zijn de eerste aanwijzingen die aandacht verdienen in uw mollenschriftje of uw olifantengeheugen.

1. Mexicaanse cadeaus van ‘De Zwarte Kat’

Voor hun verse potje bedrog gingen de makers van ‘De Mol’ deze keer op reis naar Mexico. Verschillende Vlamingen kregen de afgelopen week cadeautjes toegestuurd die met het land te maken hebben: cactussen, sombrero’s en zelfs piñata’s werden afgeleverd.

Ik ben zo verward door een pakje dat ik net kreeg. pic.twitter.com/UKKo8pFQcg — Zwoltopia (@Zwoltopia) 28 februari 2018

Een van de gelukkigen ontdekte dat de pakjes verzonden zijn door een zekere L. vanuit het etablissement ‘De Zwarte Kat’ in Aalst. Het restaurant is geopend sinds 1994 - het geboortejaar van de nieuwe mol? - en ligt in hartje centrum.

2. ‘Heb je mij gemist?’

Bij elk van de cadeautjes zat telkens ook een briefje met ‘Heb je mij gemist?’. Die boodschap verscheen ook in verschillende programma’s van Vier. Zo droeg Jonas Geirnaert in Control Pedro een zwart T-shirt met de ‘heb je mij gemist’-boodschap erop in witte letters. Op 26 februari dook de boodschap ook op in koeien van letters op het strand van Oostende.

Een dag later, 27 februari, schrokken de kijkers van ‘Leeuwenkuil’ zich dan weer een hoedje toen hun scherm plots zwart werd en de boodschap ook daar verscheen. Wie donderdag naar ‘Temptation Island’ keek op Vijf, maakte nog eens hetzelfde mee.

Speurneuzen zien gelijkenissen tussen de hint en de detectiveserie ‘Sherlock’, waar aartsvijand en meestercrimineel James Moriarty, die misdadigers goede raad geeft, overal opduikt met de Engelstalige variant ‘Did you miss me?’.

3. Decathlon geeft kandidaatprofielen weg

Op wieisdemol.be publiceerde men vrijdag screenshots van het recentste Decathlon-magazine, dat een en ander prijsgeeft over de tien nieuwe kandidaten. Opvallend: van de tien kandidaten zouden er volgens de sponsor van ‘De Mol’ vier uit West-Vlaanderen komen dit seizoen.

‘Geen nood, binnenkort ben ik er weer! En net als vorig jaar selecteerden de medewerkers van Decathlon het beste sportmateriaal om mij te helpen ontmaskeren. Niet te saboteren door de mol, goedgekeurd door team Decathlon. We’ll see... Eén tip kan ik al geven: ik ben een van de onderstaande 10 deelnemers, De Mol’, valt te lezen in het magazine, waarna de tien deelnemers worden opgelijst aan de hand van hun sportieve noden.

L. uit West-Vlaanderen: voetbalt en doet aan atletiek

P. uit West-Vlaanderen: squasht en fietst

K. uit Oost-Vlaanderen: loopt

B. uit Oost-Vlaanderen: loopt en doet aan fitness

S. uit Vlaams-Brabant: loopt

K. uit Limburg: turnt en fietst

P. uit West-Vlaanderen: loopt

C. uit Limburg: loopt

J. uit West-Vlaandere: fietst en loopt

J. uit Antwerpen: fietst en doet aan fitness