Minder buxusmotten in de tuin door de extreme koude?

Helpt de extreme koude van de jongste dagen ons in de komende lente en zomer van een reeks vervelende gasten af? Zijn de larven van muggen en van de buxusmot bijvoorbeeld wel bestand tegen temperaturen van -5 of -10?

Het vriest dat het kraakt. Bomen en planten zullen er weinig hinder van ondervinden, al zal er hier en daar wel eentje de winter niet overleven. Maar hoe zit dat bij de dieren?

Voor amfibieën als kikkers, padden en salamanders is de vrieskou een kleine ramp. Een deel is door de warme maand januari al uit de winterslaap gekomen. En intussen doodgevroren. Na de dooi zal u het ongetwijfeld merken dat u op tal van plaatsen dode kikkers, salamanders en andere kleine diertjes zal vinden.

Maar hoe zit het met de echte kwelgeesten?

“De muggen die enkele weken geleden al abnormaal vroeg in het jaar actief waren, zullen dat nu niet meer zijn”, zegt Joeri Cortens van Natuurpunt. Maar voor komende zomer maakt dat niet veel uit. Een mug heeft maar enkele weken nodig om groot te worden.

Links een gezonde buxus. Rechts een buxus waarin de buxusmot huist Foto: Natuurpunt

En ook van de buxusmotten zijn we spijtig genoeg niet verlost. “Aangezien ze uit Oost-Azië komen en ook de winters in onder meer het noorden van China overleven, zijn ze sterker dan we denken. Ze overwinteren hier als kleine rupsjes die op de buxusplanten zitten. Maar die zijn zo klein dat je ze amper ziet. Pas in april beginnen ze de planten echt kaal te vreten. En dat zal dit jaar, ondanks deze bittere koude, wellicht niet anders zijn”, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.

Ook in Zwitserland hebben ze last van deze akelige beestjes. “In de winter 2011-2012 kende men daar koudeperiodes waarin het kwik zakte tot -15 of zelfs -20. Maar in de lente werden de buxuspslanten er evengoed kaalgevreten als het jaar voordien. Conclusie: de buxusmotten of hun larven gedijen probleemloos in extreme koude. En dat zullen veel mensen niet graag horen”, zegt Verachtert.

Wat de wespen betreft, daarvoor is het nu nog te vroeg om voorspellingen te doen, zeggen experts. “Maar ze houden alleszins niet van de koude. En een paar zomers geleden waren er veel minder wespen dan anders. Ook toen was het in februari nog extreem koud geweest. We kunnen alleen maar hopen.”