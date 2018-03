Sneeuw trekt over ons land: Frank Deboosere waarschuwt voor “gevaarlijke toestanden”

Brussel - Het KMI waarschuwt met code oranje voor gladde wegen omdat vandaag een winterse neerslagzone vanaf de Franse grens over ons land trekt. Er kan plaatselijk enkele centimers sneeuw blijven liggen. Frank Deboosere waarschuwt voor “gevaarlijke toestanden” na de middag. In West-Vlaanderen zorgt de sneeuw in de voormiddag al voor gevaarlijke situaties op de weg.

Het KMI hanteert tot na middernacht de code geel. Vooral in het zuidwesten van het land is sneeuw, afgewisseld met aanvriezende regen mogelijk. Elders gaat het veelal om sneeuw. “We verwachten in de loop van de namiddag en de avond zo’n 1 tot 3 centimeter sneeuw”, voorspelt weerman Frank Deboosere op VRTNWS. “Dat is genoeg om gevaarlijke toestanden te krijgen op de weg. Ook al omdat de maxima niet veel hoger komen dan 2 graden. Dat betekent dat de sneeuw zal blijven liggen.” In West-Vlaanderen is het vlak voor de middag beginnen sneeuwen. Er zijn al minstens zes ongevallen gebeurd, waaronder een wagen die tegen een huis gereden is. De politie heeft er de handen vol.

In Limburg bereiden de gemeentes zich voor op de sneeuwval. Onder andere in Neerpelt wordt er preventief gestrooid.

Wat betekent code oranje?

“Er wordt uitgebreide gladheid op de grond verwacht, ofwel door één of enkele flinke sneeuwbuien, ofwel door aanhoudende sneeuwval over een langere periode, ofwel door aanvriezende regen of motregen op een bevroren ondergrond en op uitgebreide schaal. Deze gladheid zal het verkeer erg bemoeilijken of stremmen en zeer gevaarlijk maken. Hou daarom voldoende afstand in het verkeer en tracht uw verplaatsing zoveel mogelijk uit te stellen. Wees dus voorzichtig en geduldig.”

Foto: KMI

Het Agentschap Wegen en Verkeer strooide afgelopen nacht 600 ton preventief zout en blijft ook de rest van de dag de toestand op de weg opvolgen. Waar en wanneer het nodig is zal extra worden uitgereden.

“Er kan sneeuw maar ook (onderkoelde) regen vallen. Regen is het gevaarlijkste, aangezien het water het preventief gestrooide zout snel kan wegspoelen en kan aanvriezen aan de ondergrond. Hierdoor kunnen op korte tijd gladde wegen ontstaan”, waarschuwt het AWV.

De Waalse wegendienst (CAR) heeft sinds 3 uur vannacht de pré-alarmfase in gang gezet. Dat houdt in dat materieel om wegen te deblokkeren opgeroepen worden, risicohellingen voor het vrachtverkeer specifiek behandeld worden en de strooidiensten versterkt worden.

Komende dagen

In de nacht van vrijdag op zaterdag verschijnen er opklaringen. Plaatselijk kan er een (aanvriezende) mistbank gevormd worden onder zo’n opklaring. Het gaat weer overal licht vriezen, met minima tussen -1 en -4 graden. De wind gaat liggen en ruimt naar overwegend zuidoostelijke richtingen.

Vanaf het weekend wordt het zachter, met maxima rond 7 graden in het centrum. ‘s Nachts kan het op vele plaatsen nog lichtjes vriezen. Overdag krijgen we meestal wisselend bewolkt weer met soms lichte buitjes van regen.

Maandag en dinsdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af, met mogelijk enkele buitjes. De maxima liggen tussen 3 en 7 graden, terwijl de minima flirten met het vriespunt.

Woensdag en donderdag blijft het wisselend bewolkt met kans op lichte neerslag. De maxima blijven relatief zacht, met waarden rond 7 of 8 graden in het centrum van het land.

Groot-Brittannië verlamd

Ook Groot-Brittannië kreunt onder de zware winterprik. Sneeuw, ijzel en hevige windvlagen hebben donderdag voor de derde dag op rij aanzienlijke verkeershinder veroorzaakt. Vooral in Schotland viel het openbare leven stil, nadat de Britse weerdienst de hoogste alarmfase voor verse sneeuwval had afgekondigd. De politie riep de mensen op om binnen te blijven. Honderden scholen bleven dicht.

Ook in het noordoosten van Engeland vielen pakken sneeuw. Vele wegen in heel het land moesten gesloten worden, duizenden auto’s reden zich vast. Heel wat automobilisten moesten de nacht in hun voertuig doorbrengen. Ook het treinverkeer werd niet gespaard, honderden spoorverbindingen in heel het land vielen uit.

Ook het luchtverkeer ondervond veel hinder. De luchthavens van Glasgow en Edinburgh waren donderdagvoormiddag dicht. Op de luchthaven London Gatwick werden veel vertragingen en annuleringen genoteerd.

Foto: EPA-EFE

Bovenop het weerfenomeen ‘Beast from the East’, dat koude lucht van het continent naar Groot-Brittannië blaast, is in het zuidwesten van het eiland ook nog de storm Emma opgedoken. De Britse weerdienst waarschuwde voor donderdag en vrijdag voor hevige sneeuwval en aanvriezende regen en ijzel in Wales en Zuidwest-Engeland en riep ook daar de hoogste alarmfase uit.

Volgens de Britse krant Daily Mirror heeft het winterweer al tien mensenlevens geëist.

Aan de andere kant van de wereld belemmeren rukwinden in grote delen van Japan het lucht- en treinverkeer. Honderden vluchten tussen het noordelijkste hoofdeiland Hokkaido en Tokio en de luchthavens in het noordoosten van het land moesten geannuleerd worden. Ook vele hogesnelheidstreinen moesten wegens de hoge windsnelheden van meer dan 126 kilometer per uur blijven stilstaan.

In de noordoostelijke provincie Ibaraki liepen twee mensen verwondingen op, toen hun autootje door een windstoot werd omvergeblazen. Een Filipijnse tanker liep voor de kust van de provincie Hyogo aan de grond, niemand raakte gewond. De nationale weerdiensten waarschuwden inmiddels de bewoners van Hokkaido en het noordoosten van het land voor hevige sneeuwval.