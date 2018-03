Vlaamse ziekenhuizen zetten De Block onder druk

De Vlaamse ziekenhuizen hebben hun kaart voor de zorgnetwerken van de toekomst klaar. “De Block moet nu vaart maken met de hervorming”, klinkt het in zusterkrant De Standaard vrijdag.

Voor het eerst leggen alle Vlaamse ziekenhuizen hun plannen voor de ziekenhuisnetwerken van de toekomst officieel op tafel. Ze doen dat na een recente oproep van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

De Block kondigde bij het begin van de regeerperiode aan dat ziekenhuizen niet alles meer zullen kunnen aanbieden. Meer complexe of minder voorkomende ingrepen worden geconcentreerd in slechts een of twee ziekenhuizen in een netwerk. Ze liet het over aan de ziekenhuizen zelf om hun eigen bondgenoten te vinden.

Huiswerk

“De Vlaamse ziekenhuizen hebben hun huiswerk gemaakt. We moeten het momentum nu verzilveren. De tijd van aankondigen is voorbij”, zegt Margot Cloet, de topvrouw van de Vlaamse ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro.

Ze verhoogt daarmee de druk op De Block die al een paar jaar timmert aan een wettelijk kader. De Block belooft de komende weken al een voorontwerp van de wet aan de ministerraad voor te leggen.