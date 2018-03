In het onderzoek naar de schietpartij van dinsdagavond in het Beringse café Cheers is gisteren een arrestatie verricht. Het zou gaan om een klant die drie schoten afvuurde in het café. Dit zou gebeurd zijn tijdens een woordenwisseling met ex-sp.a’er Ahmet Koç, die momenteel bezig is met de oprichting van een eigen politieke partij.