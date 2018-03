Eerste ‘verborgen’ moord

TONGEREN/GENKAmper tien dagen was de omzendbrief van het parket-generaal bij de Limburgse aanklagers toen ze al prijs hadden: een Poolse arbeider werd op 17 januari 2016 dood gevonden in een flat die hij deelde met werkmakkers. “Zonder die brief was zijn wurging en verstikking vermoedelijk onder de radar gebleven. Een zatte Pool die zich heeft doodgedronken...”, klonk aanklager Patrick Boyen gisteren voor de Tongerse correctionele rechtbank. De voorbije twee jaar, sinds de omzendbrief, zijn vier verborgen ‘moorden’ toch aan het licht gekomen.