Kalfjes belanden op de weg na ongeval: afrit urenlang afgesloten

Door een ongeval net over de grens was de afrit Meer (Hoogstraten) op de E19 donderdag meer dan zes uur lang afgesloten.

Op de A16 in Galder botsten donderdagnamiddag twee vrachtwagens tegen elkaar. Een van hen vervoerde kalfjes. Die vrachtwagen kantelde, waardoor de dieren op de snelweg liepen.

Volgens Omroep Brabant hebben enkele kalfjes het ongeval niet overleefd. De chauffeurs van beide vrachtwagens bleven ongedeerd.

De A16 raakte versperd in de richting van Breda. De afrit 1 (Meer) op de E19 werd afgesloten. Al het verkeer moest er de snelweg daar verlaten en een lokale omleiding volgen.

Om 22 uur kon het verkeer er via de pechstrook weer voorbij.

