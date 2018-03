Winterweer verlamt het leven in Groot-Brittannië en Japan: 10 doden in Groot-Brittannië

Sneeuw, ijzel en hevige windvlagen hebben donderdag voor de derde dag op rij aanzienlijke verkeershinder in Groot-Brittannië veroorzaakt. Vooral in Schotland viel het openbare leven stil, nadat de Britse weerdienst de hoogste alarmfase voor verse sneeuwval had afgekondigd.

De politie riep de mensen op om binnen te blijven. Honderden scholen bleven dicht. Ook in het noordoosten van Engeland vielen pakken sneeuw. Vele wegen in heel het land moesten gesloten worden, duizenden auto’s reden zich vast. Heel wat automobilisten moesten de nacht in hun voertuig doorbrengen. Ook het treinverkeer werd niet gespaard, honderden spoorverbindingen in heel het land vielen uit.

Ook het luchtverkeer ondervond veel hinder. De luchthavens van Glasgow en Edinburgh waren donderdagvoormiddag dicht. Op de luchthaven London Gatwick werden veel vertragingen en annuleringen genoteerd.

Bovenop het weerfenomeen “Beast from the East”, dat koude lucht van het continent naar Groot-Brittannië blaast, is in het zuidwesten van het eiland ook nog de storm Emma opgedoken. De Britse weerdienst waarschuwde voor donderdag en vrijdag voor hevige sneeuwval en aanvriezende regen en ijzel in Wales en Zuidwest-Engeland en riep ook daar de hoogste alarmfase uit.

Volgens de Britse krant Daily Mirror heeft het winterweer al tien mensenlevens geëist.

Aan de andere kant van de wereld belemmeren rukwinden in grote delen van Japan het lucht- en treinverkeer. Honderden vluchten tussen het noordelijkste hoofdeiland Hokkaido en Tokio en de luchthavens in het noordoosten van het land moesten geannuleerd worden. Ook vele hogesnelheidstreinen moesten wegens de hoge windsnelheden van meer dan 126 kilometer per uur blijven stilstaan.

In de noordoostelijke provincie Ibaraki liepen twee mensen verwondingen op, toen hun autootje door een windstoot werd omvergeblazen. Een Filipijnse tanker liep voor de kust van de provincie Hyogo aan de grond, niemand raakte gewond. De nationale weerdiensten waarschuwden inmiddels de bewoners van Hokkaido en het noordoosten van het land voor hevige sneeuwval.