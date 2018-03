De Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO) heeft fundamentele bemerkingen bij de ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de nieuwe bedrijventerreinen langs het Albertkanaal in Limburg. De SARO heeft grote moeite met de plannen voor de Groene Delle in Hasselt en de uitbreiding van Genk-Zuid in Diepenbeek en Genk.