“Vrije schoolkeuze is belangrijk voor hoogbegaafde kinderen”

Hasselt / Lanaken -

“Als ouders niet meer kunnen kiezen naar welke school ze hun hoogbegaafde kind sturen, is dat een regelrechte ramp. Zo wordt de enige grondstof die Vlaanderen rijk is – intellectueel talent – niet optimaal benut.” Dat zeggen professoren Kathleen Venderickx en Tessa Kieboom van de UHasselt en van vzw Exentra, de vereniging die zich inzet voor het welzijn van hoogbegaafde kinderen en volwassenen. Er zijn volgens de professoren op dit moment nog te weinig scholen waar deze kinderen de nodige extra begeleiding kunnen genieten. “En die is nodig, want in het ergste geval verliezen ze alle interesse in school.”