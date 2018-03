Provincie geeft vergunning voor sloop kolenwasserij 1

Beringen - De deputatie heeft op vraag van be-Mine de sloopvergunning goedgekeurd voor kolenwasserij 1 op de mijnsite van Beringen. De stad Beringen had zich verzet tegen de sloop omdat zij het hele complex van kolenwasserij wil bewaren. Het ziet er niet naar uit dat er nu nog beroep wordt aangetekend tegen de sloopvergunning.

De kolenwasserij in Beringen is een van de weinige kolenwasserijen in West-Europa die nog intact bewaard is. Reden waarom musea en erfgoedspecialisten van Limburg tot in Engeland, Duitsland en zelfs Japan ...