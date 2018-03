Wolvenplan staat bijna op punt: over enkele weken duidelijk wie recht heeft op vergoeding

Hasselt - Over een paar weken zou er duidelijkheid moeten zijn over wie recht heeft op een vergoeding na schade aangericht door een wolf. Het DNA-onderzoek dat honderd procent zekerheid biedt of het inderdaad om een wolf gaat, staat op punt. Momenteel kunnen enkel zij die beroepshalve bezig zijn met mogelijke prooien geld krijgen. Particulieren krijgen niets. “Of ook zij binnen het wolvenplan geld gaan krijgen, is een piste die wordt onderzocht. Al zal het finaal de minister zijn die beslist”, aldus het Agentschap van Natuur en Bos.

