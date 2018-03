Emile ‘Tsjakka!’ Ratelband voortaan kaalgeschoren boeddhist

BANGKOKNederland leerde Emile Ratelband (68, foto’s) kennen als de immer energieke positiviteitsgoeroe, maar de man die altijd Tsjakka! riep is plots onherkenbaar: Ratelband heeft zich in Thailand bekeerd tot het boeddhisme, en daar hoort een kale kruin bij. “Ik ga voortaan kaal door het leven. Tsjakka is voorbij”, vertelt hij aan de Nederlandse krant Algemeen Dagblad. Na tien dagen in Thailand werd hij al ingewijd in het boeddhisme door de lokale hoofdmonnik, een ritueel dat zelfs werd vastgelegd door de Thaise televisie. Ratelband leerde er naar eigen zeggen ook een bijzondere meditatietechniek, die hij na terugkomst “als eerste en enige” in Europa mag introduceren. “Een soort zelfhypnose in de vorm van een ademhalingstechniek. Mensen raken ervan in trance en vallen flauw.” De immer controversiële brulboei werd beroemd in Nederland als motivatiecoach: hij liet mensen over hete kolen lopen, en zijn kreet Tsjakka! werd een visitekaartje. Sinds een jaar woont hij in Kanne bij Riemst. “Veel mensen hier vinden me een rare kwiet”, klonk het vorig jaar nog in een interview met onze krant. (jbou)

Karel Hemerijckx