“We zijn erop gebrand hun ongelijk te bewijzen”

Morgenavond keert ex-trainer Philippe Clement (43) en ex-aanvoerder Ibrahima Seck (28) terug naar de Freethiel. Een dag die in Beveren al heel lang met rood staat aangekruist. Genk kan er zijn laatste stap richting play-off 1 zetten, maar Clement en co hoeven geen medewerking te verwachten. “We willen niets liever dan hen uit play-off 1 houden.” Voorzitter, assistent-trainer, spelers en fans over de ‘Wraak van het Waasland’.