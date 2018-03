Maasmechelse moonwalk en Looise lenigheid in ‘Belgium’s Got Talent’

Vanavond mogen voor het eerst in dit vijfde seizoen van ‘Belgium’s Got Talent’ enkele Limburgers laten zien wat ze in huis hebben. De Maasmechelse Morena Husson (22) showt samen met enkele leerlingen van haar dansschool Urban Dance Skool een choreografie die doet denken aan The King of Pop. Wim Wouters (42) uit Tessenderlo hoopt de interesse van publiek en jury te wekken voor zijn grote passie: martial arts.