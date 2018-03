Groep van 10 gasten daagt niet op in restaurant: chef-kok zet hen te kijk op Facebook

“Die man heeft 1.000 euro van mijn weekinkomen gestolen. En nu wil hij zijn telefoon niet opnemen. Ja, ik ben kwaad.” dat zegt Dominik Brouwers, chef van restaurant KokOvin in Sint-Niklaas. Op zijn Facebook schreef hij een boze post over een man die zaterdag voor een groep van tien reserveerde en niet opdaagde.

Op de Facebook-post staan twee foto’s van een lege tafel en daaronder de tekst: “Deze mooi gedekte tafel is afgelopen zaterdag spijtig genoeg blijven leegstaan.” Daarna noemt de kok de naam van de man die reserveerde voor een groep van tien maar niet kwam opdagen en nu weigert zijn telefoon op te nemen.

“Ja, ik ben kwaad”, zegt Brouwers. “Reserveren voor tien man, niet komen opdragen en dus niet betalen, dat kostte mij vorige week 1.000 euro. Iedereen die zoveel geld van zijn loon ziet afgaan, zou kwaad worden.”

Klanten geweigerd

Het gebeurt soms, een klant die reserveert en niet opdaagt. Maar zo erg heeft Dominik Brouwers het nooit geweten. Daarom de Facebook-post.“Tien man. En dan nog op een zaterdag. Mijn restaurant heeft dertig couverts. Meestal zit ik vol op zaterdag. Door die groep van tien heb ik die zaterdag klanten, trouwe klanten, moeten weigeren. Had die groep van tien mij dat gelapt tijdens de week, dan was het iets minder erg geweest. Want tijdens de week zijn we zelden volzet. Op zaterdag wel.”

Het zit de chef zeer hoog dat de man die reserveerde nu zijn telefoon niet opneemt. “Komaan zeg, we staan op en gaan slapen met onze gsm. En die gast neemt niet op. We bellen hem al van zaterdagavond. Het is altijd het antwoordapparaat.”

Bekend bij collega’s

Dominik Brouwers kreeg al reactie van collega-restauranthouders. “Het verhaal gaat dat er een vriendengroep is die bij verschillende restaurants een tafel voor tien reserveert en de avond zelf beslist waar ze gaan eten. Zijn zij het? Ik weet het niet.”

“Alle begrip”

De beroepsvereniging Horeca Vlaanderen heeft alle begrip voor de actie van Dominik. “Reservaties die niet opdagen, het is helaas van alle tijden. Je kan je ertegen indekken door een voorschot te vragen of het creditkaartnummer van de persoon die reserveert. Maar sommige restaurateurs vinden dat klantonvriendelijk of te veel administratieve rompslomp”, zegt Gerrit Budts van Horeca Vlaanderen.