Na vrieskou nu ook winterse neerslag op komst: plaatselijk tot vijf centimeter sneeuw

De barre vrieskou van de afgelopen dagen wordt vrijdag gevolgd door een winterse neerslagzone die over ons land trekt. Plaatselijk kan er tot vijf centimeter sneeuw vallen, zo meldt het KMI.

Vrijdag begint zwaarbewolkt, met in de voormiddag plaatselijk een bui van sneeuw of langs de Franse grens aanvriezende regen. Vanaf de namiddag trekt een winterse neerslagzone noordwaarts over ons land. In het zuiden en westen van het land valt er sneeuw en soms aanvriezende regen. Elders gaat het meestal om sneeuw. Pas op het eind van de namiddag of in de avond bereikt de neerslagzone het uiterste noordoosten van het land.

Vanaf 13 uur waarschuwt het KMI voor een code geel. Er kan een sneeuwdek gevormd worden tot 1 à 2 centimeter in het noordoosten en tot plaatselijk 5 centimeter. De maxima liggen rond of net beneden het vriespunt in het noorden van het land, rond +3 graden in het westen en -1 graad in de Ardennen.

Geen thuiswerkalarm

Deze keer zal er echter geen thuiswerkalarm afgekondigd worden, zoals op 9 februari het geval was. Dat heeft de woordvoerster van minister Kris Peeters (CD&V) bevestigd. De reden? “Simpelweg omdat er geen code oranje wordt gegeven”, klinkt het.

Het thuiswerkalarm wordt bij winterweer in gang gezet om werknemer en werkgever te informeren dat het aangewezen is thuis te werken. Maar veel hinder wordt er dus niet verwacht.

Gladde wegen

Zaterdag is er lokaal wel kans op rijm- of ijsplekken. Gaandeweg komt er meer bewolking opzetten en kan er in de Ardennen lokaal nog wat smeltende sneeuw of sneeuw vallen. Elders blijft het droog. ’s Avonds en ’s nachts kan er in heel het land wel wat regen of licht sneeuw vallen. Het wordt een stuk zachter dan de voorbije dagen: we halen tot 2 à 4 graden in de Ardennen en 7 à 8 graden in Vlaanderen.

Zondag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt en kan er lokaal een buitje vallen. Het kwik stijgt tot zo’n 7 graden in het centrum van het land, bij een goed voelbare zuidwestenwind.