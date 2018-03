Deze zomeritems kun je best nu al kopen

Ook zo’n zin in warmer weer? De temperaturen laten het misschien nog niet helemaal toe, maar je kleerkast kan wél al summer proof zijn. Deze zomeritems koop je best nu al!

Een feestelijke outfit

Lente en zomer? It’s party season! Voor wie tal van communie-en trouwfeesten op de planning heeft staan, het kan geen kwaad om nu al een feestelijke outfit uit te kiezen. De nieuwe collectie feestkleding hangt volop in de winkels, dus nu heb je nog de meeste keuze. Let’s get the party started!

Frisse voorjaarsschoenen

Nu al op schoenenjacht gaan? Ja! Nu is het ideale moment om schoenen te scoren die je het hele voorjaar kunt doordragen. Waar je precies naar op zoek moet gaan? Een lichtgekleurde sneaker, trendy veterschoentje of comfortabel muiltje mag niet ontbreken in je collectie.

Je vakantiegarderobe

Wilde vakantieplannen? Holiday musthaves shoppen kan je best zo vroeg mogelijk van je to-do lijstje schrappen. Wacht niet tot het laatste moment om maxi-jurken, frisse shortjes of badmode te shoppen. Kiezen zonder overvolle paskamers of lege winkels? Check!