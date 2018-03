Vlaams koppel moet nacht doorbrengen in vrieskou omdat snelweg potdicht staat: “We wachten nog steeds op hulp”

Hevige sneeuwval heeft het zuiden van Frankrijk in zware chaos gestort. Ook Vlamingen Debbie (35) en Jurgen (42) delen in de verkeersellende. Zij staan al meer dan veertien uur vast op de A9 richting Spanje. En daar worden ze aan hun lot overgelaten, omdat de hulpdiensten het te druk hebben. “We hebben afgelopen nacht in onze wagen moeten slapen”, vertellen ze aan Nieuwsblad.be.

Debbie Verstraeten en haar man Jurgen Heyvaert uit Vosselaar zijn in de nacht van dinsdag op woensdag om 4 uur naar Alicante vertrokken. Ze willen er de ouders van Debbie bezoeken, die daar een huisje hebben. Maar van de Spaanse zon heeft het tweetal nog steeds niets gezien. “Gisteren ging alles nog vrij vlot. Maar zo’n dertig kilometer voor Orange werden we van de A7 gestuurd en kwamen we terecht in een aantal kleine dorpjes. Daar was het één grote chaos: wagens in de gracht en voertuigen die niet vooruit geraakten door de hevige sneeuwval”, vertelt Debbie, die vanochtend ook al verhaal deed op radiozender Joe.

Die ellende was slechts een voorproefje, zo blijkt nu. “We zijn na die omleidingen uiteindelijk op de A9 geraakt. Daar hebben we nog een klein stukje kunnen rijden tot net voor Montpellier, maar sinds woensdagavond 20 uur staat het er muurvast omdat alles is dichtgesneeuwd. We hebben dus noodgedwongen de nacht moeten doorbrengen in onze wagen. Bovendien is onze brandstof bijna op, waardoor we onze wagen moesten stilleggen en dus geen verwarming hadden”, zegt Debbie.

Wachten op eten en drinken

Na meer dan twaalf uur wachten, lijkt er nog steeds geen verbetering op komst. “Het is hier bovendien hard aan het regenen, maar die regen vriest aan de grond. Dat geeft dus geen goede vooruitzichten”, zegt ze.

Het verkeer staat al urenlang vast op de A9. Foto: IF

Intussen wacht het tweetal, net zoals duizenden anderen automobilisten, op de hulpdiensten. “Maar die kunnen ons niet vertellen wanneer ze kunnen langskomen. Ze zijn heel vriendelijk hoor, maar ze hebben gewoon hun handen vol. Er zijn vele kilometers verderop veel ongelukken gebeurd, dus de hulpverleners moeten veel puin ruimen.”

Debbie en Jurgen proberen dus zo goed als mogelijk te overleven. “We hebben gelukkig eten en dikke truien bij. Voor ons valt het nog mee. Maar hier zijn gezinnen met kleine kinderen die zonder voedsel onderweg zijn. Voor hen is het wachten tot er eindelijk hulpverlening langskomt.”

Verbod aan hun laars gelapt

Volgens VINCI Autoroutes, concessiehouder van heel wat grote Franse snelwegen, zijn de grote problemen op de A9 te onder meer te wijten aan vrachtwagenchauffeurs die het rijverbod voor zware voertuigen aan hun laars gelapt hebben. Ze hebben er zich vastgereden, waardoor delen van de snelweg geblokkeerd zijn. “In totaal zijn zestig sneeuwruimers en pechverhelpingsvoertuigen ingezet om de weg vrij te maken en chauffeurs uit de nood te helpen. Intussen blijft de A9 tussen Orange en Narbonne nog een tijdje afgesloten in beide richtingen. Er geldt code oranje, wat betekent dat het gevaarlijk kan zijn op de weg. Wie nog op de snelweg wil, kan beter voor een alternatief kiezen, klinkt het.

Ook elders in Frankrijk geldt op heel veel plaatsen code oranje. In 72 departementen activeerde de minister van Binnenlandse Zaken het plan ‘Grand Froid’. De kou kostte de laatste dagen al aan vier mensen het leven in Frankrijk, onder wie twee daklozen.

(lees verder onder de foto)

Foto: Meteo France

Ook lezer Peter Nuninga, die onderweg is vanuit Blanes in het noorden van Spanje naar het Nederlandse Friesland, heeft kreeg te maken met de verkeersellende in Frankrijk. Rond 3 uur vannacht liet hij Nieuwsblad.be weten dat hij al zeven uur muurvast stond in Montpellier, Zuid-Frankrijk. Verschillende wegen, waaronder de Autoroute du Soleil, waren afgesloten. “We mogen van de autoriteiten niet verder rijden. Er is geen hotel meer te krijgen en informatie wordt niet gegeven. Het is een complete chaos. Momenteel is het leger ingezet.”

Uiteindelijk werd hij samen met honderden gestrande automobilisten opgevangen in een sporthal, waar ze de nacht konden doorbrengen.