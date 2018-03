Onderzoekers proces Hardy: “Nooit eerder zoveel lof gehoord over slachtoffer”

Tongeren - Tijdens het moraliteitsonderzoek hoorden de onderzoekers van de FGP Antwerpen enkel lof over Linda Doms. Dat zei een van die onderzoekers, Annemie Ysewijn, donderdagmiddag bij afronding van de moraliteitsgetuigenissen voor Doms. In Tongeren staat Renaud Hardy terecht voor de verkrachting van en moord op Linda Doms. “Ik heb al veel moraliteitsonderzoeken gedaan, maar het is de eerste keer dat ik enkel lof heb gehoord - echt verbazingwekkend”, zei Ysewijn.

In de vragenronde door de verschillende advocaten kwam onder meer aan bod hoe Doms aan een vriendin verteld had dat Hardy in de gevangenis had gezeten omdat hij een vrouw met een loodjesgeweer had beschoten. Volgens die vriendin had Hardy ermee gedreigd dat Doms daarvoor nog zou boeten. Volgens Hardy klopte dat laatste niet. “Ik heb Linda wel gezegd dat ze moest opletten met dat achter mijn rug tegen Jan en alleman rond te bazuinen”, reageerde Hardy. “Ik kon dat ernstig voorval niet plaatsen. Ik heb haar een paar keer verwittigd.”

Frédéric Thiebaut verduidelijkte wat zijn cliënt, Renaud Hardy, bedoelde. “Een aantal mensen heeft verklaard dat die tijd in de gevangenis ter sprake is gekomen”, zei Thiebaut. “Of dat moet geïnterpreteerd worden als roddelen, is een andere zaak. Hardy doet dat wel zo, maar ieder ziet daar zijn eigen interpretatie in.”

Doms werd tegenover de onderzoekster van FGP Antwerpen omschreven als een “vriendelijke, open, goedlachse vrouw, heel sociaal, aangenaam in de omgang, heel behulpzaam, voor iedereen”. “Mensen zeggen ook dat ze een sterke, onafhankelijke vrouw is, die wel tamelijk snel medelijden heeft met de mensen”, aldus nog Ysewijn.