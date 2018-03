Leonardo DiCaprio en Brad Pitt samen in nieuwste Tarantino

Quentin Tarantino heeft de hoofdrolspelers voor zijn nieuwste film ‘Once Upon a Time in Hollywood’ beet. Tarantino zal Leonardo DiCaprio (43) en Brad Pitt (54) regisseren in een drama over Hollywood ten tijde van de Manson-moorden.

Foto: ISOPIX

DiCaprio en Pitt zullen Rick Dalton, een voormalige ster uit een westernserie, en diens vaste stuntman Cliff Booth spelen. Beiden worstelen om het te maken in Hollywood op het hoogtepunt van de hippiecultuur. Rick heeft wel een zeer bekende buur: Sharon Tate. Het zal de eerste keer zijn dat DiCaprio en Pitt een set delen. Een samenwerking met Tarantino is niet nieuw. Leonardo was te zien in ‘Django Unchained’, terwijl Brad meespeelde in ‘Inglorious Basterds’. Voor de rol van Sharon Tate heeft Tarantino zijn oog laten vallen op actrice Margot Robbie. De release van de film is gepland voor 9 augustus 2019, precies vijftig jaar na de moord op Tate.