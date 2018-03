Nieuw seizoen WK motorcross start dit weekend in Argentinië: kunnen de Belgen Cairoli van record houden?

Brussel - Het nieuwe seizoen van het WK motorcross MXGP gaat dit weekend van start in Argentinië. Het circuit van Neuquen, aan de voet van het Andesgebergte, volgt Qatar op als openingsrace. Er staan dit jaar negentien Grote Prijzen op het programma, in een jaargang tussen maart en september.

De favoriet voor de wereldtitel dit jaar is opnieuw de Italiaan Antonio Cairoli. De 32-jarige Cairoli, woonachtig in Lommel, kan het record van Stefan Everts (10 wereldtitels) al ruiken. De Siciliaan verlengde in het tussenseizoen zijn contract bij KTM tot en met 2020.

De concurrentie komt dit jaar onder meer uit Nederland. Jeffrey Herlings, die zich erg sterk toonde tijdens de voorbereidingscrossen in Hawkstone Park en Capelle-Marival, lijkt de grootste concurrent van Cairoli te zullen worden. Verder zijn ook de Fransen Gautier Paulin en Romain Febvre en onze landgenoten Clément Desalle en Jeremy Van Horebeek opnieuw van de partij.

De Belgische delegatie bestaat dit jaar overigens uit zes rijders. Desalle, Van Horebeek, Kevin Strijbos en Julien Lieber krijgen het gezelschap van twee rijders, afkomstig uit de MX2: Brent Van Doninck en Jago Geerts.

Afwezig in Argentinië door blessures zijn de Sloveen Tim Gajser (kaakbeenbreuk), de Nederlander Brian Bogers (voet), de Zwitser Arnaud Tonus (schouder) en de Fransman Jordi Tixier (rechterhand).