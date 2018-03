Actrice getuigt over verkrachting en mishandeling: “Het voelde echt alsof ik kon sterven”

Actrice Evan Rachel Wood (30) heeft voor het Amerikaanse Congres getuigd over haar ervaringen met seksueel misbruik. Ze deed dan om meer wettelijke bescherming te eisen voor andere slachtoffers van misbruik.

De Amerikaanse Evan Rachel Wood heeft woensdag voor het Amerikaanse Congres in een aangrijpende getuigenis verteld hoe ze verkracht, gemarteld en mentaal misbruikt werd door haar voormalige vriend. Daarmee pleitte de actrice, bekend van rollen in onder andere ‘West World’, ‘True Blood’ en ‘The Wrestler’, voor de invoering van de Sexual Assault Survivor’s Bill of Rights Act in alle 50 staten van de VS.

“Het begon langzaam, maar escaleerde na verloop van tijd. Met de dood bedreigd worden, gemanipuleerd, gebrainwasht… Wakker worden naast de man die beweerde van mij te houden, terwijl hij mijn wat hij dacht bewusteloos lichaam verkrachtte. En het ergst van al: de zieke rituelen waarbij hij me vastbond aan handen en voeten om me mentaal en fysiek te martelen, totdat de dader vond dat ik mijn liefde voor hem genoeg had bewezen.”

Foto: ISOPIX

De gebeurtenissen hebben bij Wood psychologisch een diep trauma nagelaten. “Toen ik vastgebonden was en geslagen werd en hij onbeschrijfelijke dingen tegen me zei, dacht ik echt dat ik kon sterven. Niet alleen omdat de dader tegen me zei ‘Ik zou je nu kunnen doden’, maar omdat het op dat moment voelde alsof ik mijn lichaam verliet en ik omdat ik te bang was om te vluchten.”

Wood vertelde ook hoe ze later in haar leven nog eens werd verkracht, door een andere dader. “Door dit misbruik wist mijn lichaam instinctief meteen wat te doen toen ik in een bar op de grond geduwd werd in een afgesloten bezemkast: verdwijnen, gevoelloos worden en het laten overgaan.”

De Sexual Assault Survivor’s Bill of Rights Act zorgt er onder andere voor dat slachtoffers van seksueel geweld gratis testkits krijgen na hun aanval. Ze krijgen de optie om al het bewijsmateriaal te bewaren.