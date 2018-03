Marine Le Pen in verdenking gesteld na delen foto’s met IS-geweld op Twitter

Marine Le Pen is in Frankrijk in verdenking gesteld omdat ze foto’s van geweld door terreurgroep Islamitische Staat (IS) had gedeeld. Dat meldt het Franse parket.

De voorzitster van de Franse extreemrechtse partij Front national had foto’s waarop IS gewelddaden pleegde, in december 2015 op Twitter verspreid. Ze was toen europarlementariër.

Een rechter in Nanterre, bij Parijs, stelde haar in verdenking voor de “verspreiding van gewelddadige beelden”. Daarvoor kan ze 3 jaar cel en een boete van 75.000 euro krijgen.

In maart 2017 hief het Europees parlement haar parlementaire onschendbaarheid op, op vraag van het Franse gerecht.