Tongeren - In Limburg zijn de afgelopen twee jaar vier verborgen ‘moorden’ ontdekt sinds het parket-generaal elk onverwacht of vreemd overlijden laat onderzoeken. Dat benadrukte aanklager Patrick Boyen vandaag voor de correctionele rechtbank van Tongeren.

In januari 2016 ging die rondzendbrief naar de parketten en amper een paar dagen later hadden ze in deze provincie al prijs: een 39-jarige Poolse arbeider was dood gevonden in een flat in Genk. Doodgedronken ...