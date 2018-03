Dit doet Kim Kardashian elke dag voor haar buikspieren

Altijd al zo’on strakke en gespierde buik willen hebben als de Amerikaanse realityster Kim Kardashian? Wel, dat kan. De blondine heeft via haar site de work-out die ze doet met haar personal trainer Melissa Alcantara gedeeld. Doe de routine twee keer per week en wie weet paradeer je binnenkort ook over straat in crop tops of je beha.

1. Leg Lifts

Lig op een matje en plaats je handen onder je billen. Buig je knieën lichtjes en houd je voeten een beetje uit elkaar. Duw jezelf nu met de kracht in je benen omhoog tot je lichaam een hoek van 90 graden vormt. Houd de positie even aan en breng je billen vervolgens weer naar de grond toe. Werk in vier sessies van twintig herhalingen.

2. Plank Hold

Planken, het is uiterst moeilijk maar tegelijk effectief voor je hele lichaam. Ga op je knieën op een matje zitten. Leg vervolgens je handpalmen op de mat en duw je recht. De knieën mogen nu van de mat - steun op de toppen van je tenen. Houd de plank vier minuten aan. In het begin mag je een korte pauze nemen na elke dertig seconden. Te moeilijk? Plank in het begin door te steunen op je ellebogen.

3. Ab Rolling

Kniel op je matje met een ab roller. Rol zo ver naar voor als je maar kan en rol vervolgens in een rechte lijn terug naar het beginpunt. Werk in vier sessies van elk tien herhalingen.

4. Kneeling Rope Crunches

Iets voor in de fitness: kniel en houd een touw met elastiek ter hoogte van je slapen. Buig dan je hoofd richting de mat en je billen richting je hielen. Werk in vier sessies van dertig herhalingen met zo’n 13 kilogram gewicht. In het onderstaande filmpje doet Melissa Alcantara het even voor, zo rond 3:22 minuten.