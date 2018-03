Politie zoekt naar vier verdachten voor poging doodslag aan Balense bowlingzaal

Lommel - De politie is op zoek naar vier personen die verdacht worden van poging tot doodslag aan een bowlingzaal in Balen.

In de nacht van vrijdag 27 oktober kregen de vier verdachten ruzie in de Balense bowlingzaak ‘Helios’. Ze respecteerden de regels niets, ergerden andere klanten en discussieerden over de rekening. Ze waren verbaal zeer agressief en probeerden een gevecht uit te lokken. Uiteindelijk betaalden ze en vertrokken met hun wagen (een Volkswagen Touareg met Franse nummerplaat DM364GY) maar keerden onmiddellijk terug naar de zaal. Daarbij reden ze recht in op een groep die naar buiten was gekomen. Met piepende banden en gedoofde lichten reden ze in een rechte lijn in op een eerste slachtoffer, zo laat de politie weten. Nadien maakten ze nog een tweede slachtoffer, beiden waren gewond.

De jeep werd op 28 oktober gevonden in Lommel, op terreinen van een tijdelijk woonwagenpark. De vier verdachten waren niet aanwezig. Het gaat om twee mannen en twee vrouwen die in de bowlingzaal de namen Djody, Lucy, Meg en Gros opgaven.

Verdachte 1 is de bestuurder van de wagen. Hij is blank, heeft donker haar en een snor en baard. Verdachte 2 was slank en mager. Hij heeft donker haar en een baardje. Hij droeg een blauwe trainingsvest met het embleem van “Paris” op. Verdachte 3 heeft lang donker steil haar met mèches. Verdachte 4 heeft lang zwart haar met krullen, een weelderige haardos.

De politie vraagt om contact op te nemen als u meer informatie hebt over de feiten. Dat kan via het gratis nummer 0800 30 300 of via mail.