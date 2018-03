Riccardo Tisci neemt fakkel over van Christopher Bailey bij Burberry

Toen Christopher Bailey na zeventien jaar trouwe dienst in oktober aankondigde dat hij Burberry zou verlaten, moest het modehuis op zoek naar een nieuwe creatieve directeur. Burberry maakte nu bekend dat Riccardo Tisci vanaf twaalf maart officieel de fakkel van Christopher Bailey zal overnemen.

Riccardo Tisci start in maart, meer specifiek op twaalf maart, als creatieve directeur bij het Britse modehuis Burberry. De Italiaanse ontwerper is daarbij zeker niet aan zijn proefstuk toe. Hij stond meer dan tien jaar lang bij Givenchy aan het roer en nam in 2017 uiteindelijk ontslag, nadat hij er persoonlijk voor zorgde dat het Franse modehuis opnieuw aan de top van de modewereld kwam te staan.

In het persbericht van Burberry drukt CEO Marco Gobbetti van Burberry zijn genoegen over de komst van de Italiaanse ontwerper uit: “Ik ben verblijd dat Riccardo zich aansluit bij Burberry als Chief Creative Officer. Riccardo is een van de meest getalenteerde ontwerpers van onze tijd. Riccardo’s creatieve visie zal de ambities die we hebben voor Burberry verder versterken en het merk stevig positioneren in de luxemarkt.”

Met de dalende kwartaalresultaten van het Britse modehuis staat Riccardo Tisci voor een flinke uitdaging. Veel tijd om het roer bij te sturen, heeft hij echter niet. In september zal zijn eerste collectie voor Burberry tijdens de modeweken vertoond worden. Wat de plannen van Christopher Bailey nu precies zijn, is nog niet bekend.