Vladimir Poetin dreigt met nieuwe nucleaire raket: “Niemand kan ons nog stoppen”

De Russische president Vladimir Poetin heeft tijdens zijn State of the Union een nieuwe nucleaire raket voorgesteld. Volgens het staatshoofd heeft ze “een eindeloos bereik” en kan ze door niemand gestopt worden. “Niemand wilde naar Rusland luisteren, hoewel we een nucleaire grootmacht zijn. Wel, luister nu maar naar ons.”

“Het gaat om nieuwe strategische raketsystemen van Rusland, die we ontwikkeld hebben als reactie op de eenzijdige uitstap van de Verenigde Staten uit het verdrag over raketafweer en de de facto stationering van zulke systemen op het gebied van de Verenigde Staten en buiten de Amerikaanse grenzen”, aldus Poetin tijdens zijn toespraak voor de Russische Federatieve Vergadering. Hij zei dat Rusland de Verenigde Staten had gewaarschuwd niet voort te gaan met antiraketsystemen. “Niemand luisterde naar ons. Luister nu”, waarschuwde Poetin.

Rusland ontwikkelde een nucleair aandrijfsysteem dat op een kruisraket kan worden geïnstalleerd. Zo zou de raket een reikwijdte hebben die tien keer groter is dan andere. “Een laagvliegende en moeilijk te spotten kruisraket gewapend met een nucleaire lading en met een praktisch onbeperkte reikwijdte, onvoorspelbaar vluchtpad en de capaciteit om bijna alle onderscheppingslijnen binnen te dringen, is onkwetsbaar voor alle bestaande en toekomstige raket- en luchtafweer”, aldus Poetin. Bovendien kan de raket door geen enkel afweersysteem gestopt worden, verzekerde de Russische president.

Hij stelde ook een onderwaterdrone voor die door onderzeeërs wordt gelanceerd en eveneens met een kernkop kan worden uitgerust. Die drone is volgens hem in staat om onbeperkte afstanden af te leggen op extreme diepte. Rusland zal het Westen informatie geven over de nieuwe wapens, zei Poetin nog.