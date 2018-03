Minister Homans wil weten hoe u woont

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) lanceert de Woonsurvey 2018, een grootschalig woononderzoek, waarbij ongeveer 3.500 Vlamingen zullen bevraagd worden over hun woonsituatie. “Met de wetenschappelijke gegevens over het Vlaamse woningpatrimonium die op deze manier verzameld worden, kan het woonbeleid nog beter afgestemd worden op de realiteit van de woningmarkt”, aldus minister Homans.

Het is niet de eerste keer dat er zo’n grootschalig onderzoek komt. Zo bestelden ook voormalig ministers Marino Keulen (Open Vld) en Freya Van den Bossche (sp.a) een gelijkaardig onderzoek naar de staat van het Vlaamse woningpatrimonium.

Anoniem

Ditmaal zullen ongeveer 3.500 Vlamingen per brief uitgenodigd worden om een half uur tijd te maken voor het bezoek van een enquêteur. De enquêteurs zullen eerst een aantal algemene vragen stellen over de gezins- en beroepssituatie, daarna komen er vragen over de woning, de woonlasten, de buurt, eventuele renovatiewerken, maar ook over de woonwensen en mogelijke verhuisredenen. De informatie die men verzamelt wordt volledig anoniem verwerkt.

Juist beeld

Volgens minister Homans is het de bedoeling “een juist beeld te krijgen van hoe de Vlaming woont en hoe Vlamingen denken over wonen”. “De bevragingen worden vanaf nu tot september 2018 afgenomen. Het Steunpunt Wonen zal daarna de gegevens verwerken. De onderzoeksresultaten worden verwacht in de loop van 2019”, besluit minister Homans.

