Primeur van vierde chocoladesoort in België: ’Ruby’-chocolade gelanceerd

Gent / Ukkel - Op twee plaatsen in België, Gent en Ukkel, is een nieuw soort chocolade voorgesteld: ‘Ruby’. De chocolade is rooskleurig en dat is de natuurlijke kleur, zonder toevoeging van kleurstoffen. Ruby is een product van de Belgisch-Zwitserse chocoladefabrikant Callebaut.

Chocolade in alle geuren en kleuren, dat kennen we al langer dan vandaag, maar een nieuwe soort zuivere chocolade, met een andere kleur en smaak, dat is nieuw. “Wat je ziet en proeft komt uit de cacaoboon” legt Frederic Janssens, brand manager bij Callebaut uit in een video-interview met Belga. “Er is geen toevoeging van kleurstof, ook niet van fruitsmaken. De natuurlijke smaak is fruitig, met frisse zuren, zonder de klassieke bitterheid van cacao”.

Wereldprimeur

De Ruby-chocolade is ontwikkeld in het R&D-centrum van Callebaut in Wieze, Lebbeke. Er ging een lang productieproces aan vooraf. In Azië werd het product al eerder gelanceerd, verwerkt in een Kitkat-reep. Als zuiver product voor artisanale chocolatiers is het nu een wereldprimeur.

Bij chocolatier Marijn Coertjens in Gent stond om 10.00 uur ‘s ochtends, net voor de deuren opengingen, een dertigtal mensen te wachten op de lancering. Coertjens: “Ik ben heel fier dat dit in mijn zaak gebeurt. Dit is fantastisch, heel de wereld kijkt naar ons. Ik kreeg al berichten uit Hong Kong.”

Prijzige lekkernij

Goedkoop is ‘de vierde chocoladesoort’ niet. Voor een tablet van 70 gram betaal je 8 euro. “De nieuwste iPhone kost ook meer dan een oudere versie”, merkt Coertjens fijntjes op.

Vanaf 2 maart kan de chocolade in beperkte hoeveelheden ontdekt worden bij de chocoladeambassadeurs van Callebaut. Ruby zal in april op grotere schaal verkrijgbaar zijn bij Belgische ambachtelijke chocolatiers. Wegens de beperkte beschikbaarheid zal de uitrol in heel België en de rest van de wereld geleidelijk verlopen.