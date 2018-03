Gezien bij Dior: een streepje kleur rond de ogen

Bij Dior staat de blik komend najaar centraal, zoveel is duidelijk. Voor het defilé in Parijs gaf de Belgische make-upartiest Peter Philips de modellen namelijk een streepje opvallende eyeliner mee om hun ogen te accentueren.

Van geel en roze tot groen en oranje: in de najaarscollectie make-up van het Franse luxemerk hebben de eyeliners gedurfde kleurtjes. “Ik wilde de ogen zo kleurrijk opmaken zodat ze een speelse combinatie vormden met de gekleurde brillen in deze lijn”, aldus Philips in een persbericht waarin meer uitleg staat over de beautylook.



Een bericht gedeeld door Dior Makeup (@diormakeup) op 28 Feb 2018 om 10:12 (PST)



Het is niet de eerste keer deze week dat onze landgenoot in het nieuws komt. Op de modeweek in Milaan verzorgde hij de look van de Fendi-modellen. Ook bij hen koos hij voor een accent aan de ogen. Hij bracht een veeg sneeuwwit pigment aan op hun binnenste ooghoeken voor een wakkere blik als resultaat.

Een bericht gedeeld door Fendi (@fendi) op 23 Feb 2018 om 4:25 (PST)



Gekleurde eyeliner is gedurfd (lees: heel jaren 80) maar al enkele jaren weer hip. In 2017 kreeg jeansblauw nog een hoofdrol rond de ogen, in 2014 experimenteerden luxemerken ook al met felle kleurtjes als eyecatcher. Nieuw dit jaar, ook dankzij Peter Philips, zijn de gekleurde wimpers bij Dries Van Noten.