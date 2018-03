Dode bij zwaar ongeval op Noord-Zuid in Overpelt

Overpelt - Op de Noord-Zuidverbinding (N74) is donderdagmiddag een persoon om het leven gekomen bij een zwaar ongeval in Overpelt. De weg werd in de richting van Hasselt een tijd afgesloten.

Het voertuig reed in de richting van Nederland. In Overpelt ging het om onduidelijke reden over de middenberm en raakte daar nog licht een tegenligger. Uiteindelijk kwam de wagen tegen een boom en vatte vuur. Voor de bestuurder kon geen hulp meer baten.

Omstreeks 12.15 uur werd het verkeer in beide richtingen omgeleid over één rijstrook.

Video: TP

Foto: TP