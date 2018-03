Klaas Tuts beste Junior Journalist

Alken - 160 leerlingen van het basisonderwijs namen deel aan de Junior Journalist-wedstrijd van het Davidsfonds met als thema vriendschap. De jury verkoos 'Ayman' van Klaas Tuts als beste tekst. Zo is hij de beste Junior Journalist van 2018.

Woensdag werden in Alken de winnaars bekend gemaakt van de Junior Journalist-wedstrijd van het Davidsfonds. Dit jaar werden de zesdeklassers uitgedaagd om een tekst te schrijven met als thema 'vriendschap'. De jongeren schreven pareltjes van teksten. De prijsuitreiking werd dit jaar opgeluisterd door muzikanten Flore en Lisa van de Vrije Basischool van Terkoest.

De winnaars van deze editie:

[1] "Ayman", Klaas Tuts, VBS St.-Joris, klas 6B

[2] "Dreamteam", Jarne Robben, VBS St.-Joris, klas 6A

[3] "Onafscheidelijke vrienden", Sacha Helmer, GO Wonderwijs, klas 6

[4] "Virtuele vriend", Lukas Erlingen, VBS Ulbeek, gr.3 (6de leerjaar)

[5] "Beste vrienden", Amelie Mandervelt, GBS De Basis, klas 6

[6] "Ellie en Jacques", Lieze Didden, VBS 't Laantje, klas 6

[7] "Kermis in het park", Yana Wouters, VBS Terkoest, klas 6

[8] "Tussen mens en alien", Daan Gelade, ‘t Schommelbootje, gr.3 (6de leerjaar)

Davidsfonds organiseert in Vlaanderen van oudsher opstelwedstrijden voor jongeren. Vanaf 1985 doen ze dat onder de naam 'Junior Journalist-wedstrijd' voor leerlingen van 11 tot 18 jaar. De wedstrijd is uitgegroeid tot de grootste competitie voor creatief schrijven in Vlaanderen. Heel wat jongeren ontdekten via deze wedstrijd hun aanleg voor het schrijven en werden later auteur of journalist.

Davidsfonds Alken neemt sinds het begin trouw deel aan de Junior Journalist-wedstrijd met alle leerlingen van het zesde leerjaar/de derde graad in de scholen van Alken en Ulbeek. Davidsfonds vindt de organisatie van deze wedstrijd een belangrijk deel van haar werking, waarbij naast taal ook kunst en geschiedenis centraal staan.

Op de foto : achteraan v.l.n.r.: Lieze Didden, Yana Wouters, Sacha Helmer / vooraan v.l.n.r.: Daan Gelade, Klaas Tuts, Jarne Robben / Amelie Mandervelt en Lukas Erlingen konden niet aanwezig zijn.