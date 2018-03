Dakloze man overleden door vrieskou

Op de Diksmuidelaan in Berchem, voor de gevel van een nachtwinkel, is donderdagochtend het lichaam van een man aangetroffen. Vermoedelijk is hij doodgevroren. Het parket laat nog een lijkschouwing uitvoeren.

“Toen de hulpdiensten vanmorgen arriveerden, konden ze enkel het overlijden vaststellen”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. Het gaat om een dakloze man die meestal in de buurt van de luchthaven in Deurne verbleef. De man had wel huissleutels op zak, maar het is niet duidelijk van welke woning die zijn.

De lokale politie voert het onderzoek en gaat na of er getuigen zien die de man in de loop van de nacht en ochtend hebben zien liggen.