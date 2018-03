Walt Disney investeert liefst twee miljard euro in Disneyland Parijs. Waarom blijven de Amerikanen geld pompen in een pretpark dat in zijn 25-jarige bestaan amper zeven boekjaren met winst afsloot?

Een “cultureel Tsjernobyl”, zei de prominente Franse theatermaakster Ariane Mnouchkine over Euro Disney, toen het pretpark in 1992 vlak bij Parijs de deuren opende. In de Parijse cultuursalons werd gesproken ...