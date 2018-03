Het is een modefabeltje dat prints je dikker maken dan je eigenlijk bent. Als je kiest voor de juiste grootte of tint, doen ze net wonderen voor je figuur. Meenemen naar de paskamer: deze 3 prints maken je slanker!

Kies voor een kleine print

Of je nu kiest voor girly bloemen of sexy luipaardprint, een kleine print met weinig 'open ruimte' laat je veel slanker lijken dan een grote. Waarom? Je ogen gaan makkelijker langs een kleine print waardoor je lichaam één geheel vormt.

Verticaal is beter dan horizontaal

Wanneer je slanker wil lijken, laat je horizontale strepen best links liggen. Deze lijnen maken je figuur te geblokt en benadrukken wat je net wil verbergen. Toch zin in een gestreepte outfit? Verticale lijnen (van strepen op je broekspijp tot details als ritsen) maken je lichaam gestroomlijnd.

Ga voor eenheid in je print

Vergeet ton sur ton, ook met een drukke print kan je slanker lijken! Al is er wel één ding dat je in het achterhoofd moet houden. Zorg dat er niet te veel contrast zit in je print. Een combinatie van lichte en donkere kleuren maakt je zwaarder dan je eigenlijk bent. Kies dus voor ofwel donkere, ofwel lichte kleuren!