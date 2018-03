FOTO. ‘Beast from the east’ teistert Verenigd Koninkrijk en Ierland

Het Verenigd Koninkrijk en Ierland gaan gebukt onder zwaar winterweer, wat ‘the beast from the east’ werd gedoopt. Op verschillende plaatsen geldt code rood, en vooral Schotland lijdt onder het weer. Daar kan nog tot 40 cm sneeuw vallen, en de temperaturen zakken tot -30°C.

In Schotland zijn verschillende plaatsen afgesloten van de buitenwereld en zijn er problemen op de luchthaven. In Ierland geldt een red alert, mensen worden aangeraden binnen te blijven. De scholen blijven er dicht tot maandag. Later vandaag wordt ook nog storm Emma verwacht, die zal huishouden in Zuid-West-Engeland, Wales en Ierland.