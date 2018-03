Incassobureaus inden vorig jaar recordbedrag van 204 miljoen euro

Hasselt - Nog nooit hebben zoveel ­bedrijven, banken en nutsmaatschappijen een incassobureau afgestuurd op mensen die hun facturen niet betalen.

De Belgische Vereniging van Incassobedrijven (BVI) inde vorig jaar liefst 204 miljoen euro, een absoluut record. Het gaat om een stijging met 8 procent tegenover 2016. “We hebben 3,7 miljoen dossiers geopend en meer dan 2 miljoen zaken opgelost: een slaagpercentage van 61 procent”, zegt Yves Van Nieuwenburg, woordvoerder van de BVI. “Gemiddeld ging het om facturen van 424 euro.”

Incassobureaus helpen ­bedrijven hun onbetaalde facturen te innen om te vermijden dat er een gerechtsdeurwaarder moet worden aan­gesteld en er een lange en dure rechtszaak van komt.

De bureaus krijgen een percentage op de facturen die ze ­innen. Het zijn vooral banken die ­incasso’s inschakelen. “Maar de sterkste stijging zien we in de energiesector: we inden 24 miljoen euro voor gas-, elektriciteits- en stookolie­bedrijven: een stijging met 37 procent.”