Mieke Van Hecke in hoofddoekendebat: “Ouders moeten kunnen kiezen voor hun kinderen”

Maasmechelen - Een week geleden besliste de rechtbank van Tongeren dat 11 meisjes uit Maasmechelen toch een hoofddoek mogen dragen op de schoolbanken, ondanks het algemeen hoofddoekenverbod in hun school. In Terzake debatteerden Darya Safai (N-VA) en Mieke Vanhecke (CD&V) over het recht om een hoofddoek te dragen op school.

Volgens Darya Safai (N-VA) blijft de school de enige plaats waar iedereen gelijk moet zijn. “Ongelijkheid is ook ongelijkheid tussen man en vrouw. Laat ons kinderen volop laten genieten van de gelijkwaardigheid, van de vrijheid. Die kinderen kunnen nog niets beslissen, het wordt hen gewoon opgelegd onder druk van de gemeenschap.”

“De ouders maken de keuze in de kledij van de kinderen, dus wij gaan al beginnen interfereren als ze binnen hun religie bijvoorbeeld vragen om een hoofddoek te dragen?”, reageert Mieke Van Hecke (CD&V). “Dat vind ik vrij verregaand. Bovendien vind ik dat een religie het recht heeft om te vragen dat er bepaalde symbolen gedragen worden. Het is niet aan de samenleving om te zeggen dat dat niet mag gebeuren.”

“Fundamenteel recht van ouders”

Zeggen dat de hoofddoek staat voor ongelijkheid tussen man en vrouw, vindt Van Hecke niet correct. “Er is heel veel discussie over het feit of die hoofddoek onderdrukkend is of niet. Ik ben daar niet van overtuigd. Ik vind het niet aan een samenleving om te zeggen dat dat symbool bij die religie onderdrukkend is.”

“U interfereert in een fundamenteel recht van ouders om keuzes te maken voor hun kinderen”, aldus Vanhecke. “Het is niet de school die wat dat betreft de ouders moet zeggen wat niet mag.”

Spaghettimonster

Op sociale media werd druk gereageerd op de uitspraken van de voormalige topvrouw van het Katholiek onderwijs. “Ik sluit me aan bij de leer van het vliegend spaghettimonster en stuur mijn kinderen naar school met een vergiet op hun hoofd”, tweette Bart De Wever (N-VA) schertsend. “Gelijke behandeling voor elke overtuiging.”

Ik sluit me aan bij de leer van het vliegend spaghettimonster en stuur mijn kinderen naar school met een vergiet op hun hoofd. Gelijke behandeling voor elke overtuiging. #soumission https://t.co/fYeXVlQPIv — Bart De Wever (@Bart_DeWever) 28 februari 2018