"F1-test in Bahrein? Een financiële en logistieke nachtmerrie!"

Haas F1-teambaas Guenther Steiner vindt dat Bahrein in plaats van Barcelona als decor voor de F1-wintertests een financiële en logistiek ramp zou betekenen voor de teams.

Net zoals de rest van Europa gaat Spanje gebukt onder een koudegolf de laatste dagen en dat is niet ideaal om een Formule 1-bolide voor de eerste keer aan de tand te voelen. Nochtans werd indertijd voor Barcelona gekozen als locatie voor de eerste testen om mooi weer te hebben en kort bij de uitvalsbasissen van de teams te zitten.

Door deze slechte weersomstandigheden gaan er weer stemmen op om de eerste testdagen van het seizoen in Bahrein te laten doorgaan. De weersomstandigheden zijn er ongetwijfeld beter maar logistiek en financieel levert het voor de teams de nodige problemen op.

“Het financiële is één van de redenen waarom Bahrein geen evidente keuze is, maar ook het logistieke aspect vormt een probleem,” aldus Haas-teambaas Steiner.

“Al van de eerste keer dat wij erbij waren in 2016 gingen er stemmen op om in Bahrein of Abu Dhabi te testen. Dat zou bijna onmogelijk geweest zijn voor ons in ons eerste jaar, jullie hebben er geen idee van hoeveel materiaal er elke dag aankomt voor één auto.”

“Vanuit Engeland of Italië is het vrij eenvoudig om onderdelen naar Barcelona te brengen. Je stopt ze in een bestelwagen en binnen acht uur ben je ter plaatse, wij hebben mensen die elke dag heen en terug rijden.”

“Als je in Bahrein zit moet je goed voorbereid zijn, dat is voor iedereen hetzelfde. Maar bepaalde teams kunnen elke dag een jet heen en terug sturen,” vertelt Steiner.

Bij sommige teams gingen er al stemmen op om een extra dag in te lassen dit jaar maar daar is een unanieme beslissing van de teams voor nodig.

“Een paar mensen hebben al iets geprobeerd maar er komt altijd wel van ergens een ‘neen’. Kan je je inbeelden dat twee van ons hetzelfde idee hebben? Laat staan dat er tien teams unaniem moeten beslissen,” vertelt Steiner met een kwinkslag.

“Zo'n beslissing moet unaniem zijn want er is een verandering in het reglement nodig, we kunnen niet zomaar zeggen dat we iets willen veranderen. Het heeft ook geen zin om de FIA hierbij te betrekken als er onderling geen unanieme beslissing is,” besluit de teambaas van het Haas F1 team.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: