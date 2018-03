BrusselDe komende tien jaar stijgt het aantal 65-plussers in Limburg met 30 procent, dat is meer in Vlaanderen (+22%). Maar tegelijkertijd krimpt de actieve bevolking (20 tot 64-jarigen) met maar liefst 4,5 procent. Die krimp is ook veel sterker dan in de rest van Vlaanderen (-1,6%).