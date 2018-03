Hope Hicks neemt ontslag: Donald Trump is nu ook zijn vierde communicatiedirecteur kwijt

Hope Hicks, de 29-jarige directeur communicatie van het Witte Huis en een van de langst dienende adviseurs van president Donald Trump, gaat haar ontslag indienen. Dat heeft ze woensdagavond zelf gezegd. Trump verliest zo al zijn vierde communicatiedirecteur in iets meer dan een jaar tijd.

Hope Hicks, een voormalig model, vervoegde in 2016 de presidentiële campagne van Donald Trump. Ze had op dat moment geen enkele ervaring in de politiek, maar was een van de weinige krachten die al snel de persoonlijkheid en de stijl van Trump onder de knieën kreeg. Af en toe slaagde ze er zelfs in om de president uit te dagen om zijn standpunten aan te passen.

Toen Anthony Scaramucci er in augustus van 2017 al na tien dagen de brui aan gaf, werd Hicks de directeur communicatie van het Witte Huis. Amper zeven maanden na zijn inauguratie was ze al de vierde die die functie uitoefende. En nu houdt ook zij het voor bekeken.

Volgens Hicks dacht ze al enkele maanden aan opstappen. Ze had bereikt wat ze wilde bereiken, zo vertelde ze aan collega’s. Ze wist alleen nog niet wanneer ze het zou doen. Door haar positie was ze een van de machtigste vrouwen in Washington en er zou nooit “een perfect moment” zijn om haar ontslag in te dienen. Tot nu dan.

“Ik heb soms moeten liegen”

Haar ontslag volgt een dag nadat ze getuigde voor het House Intelligence Committee. In de meer dan acht uur durende getuigenis verklaarde ze onder meer “dat ze door haar job soms gedwongen was om te liegen”. “Maar ik heb nooit gelogen over het onderzoek naar de vermeende Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016.”

Wat de toekomst nu zal brengen, wist ze nog niet. Ook de exacte datum van haar vertrek werd nog niet vastgelegd. “Vermoedelijk ergens in de komende weken”, luidde het. “Ik kan president Trump niet genoeg bedanken”, sloot ze af.

“Slimme vrouw, geweldig persoon”

Donald Trump heeft ondertussen al gereageerd op haar vertrek. “Hope is geweldig, ze heeft de voorbije jaren prachtig werk geleverd”, aldus de president. “Ze is een slimme vrouw, echt een geweldig persoon. Ik zal haar naast mijn zijde missen, maar toen ze naar mij kwam om te zeggen dat ze andere uitdagingen wilde najagen, snapte ik het volledig. Ik ben er zeker van dat we in de toekomst opnieuw zullen samenwerken.”