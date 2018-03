Lotto vertrekt als sponsor bij Team LottoNL-Jumbo en wordt weldra vervangen door nieuwe geldschieter

De Nederlandse Nationale Loterij trekt zich terug als hoofdsponsor van het Nederlandse schaats- en wielerteam LottoNL-Jumbo. Dat heeft Arno de Jong, marketingdirecteur van de Nederlandse loterij, bevestigd.

“In de afgelopen vier jaar hebben we samen met het schaats- en wielerteam veel bereikt en een nieuw organisatiemodel neergezet voor de Nederlandse sport door twee disciplines te combineren. Dat is uniek en succesvol gebleken”, reageerde De Jong. “Door terug te treden als hoofdsponsor geven we de ruimte aan een ander om onze rol over te nemen.” Volgens de marketingdirecteur wordt de nieuwe sponsor snel bekend.

LottoNL-Jumbo is bij ons vooral bekend als wielerploeg. Maar de Nederlandse loterij steunde dus ook het gelijknamige schaatsteam. Dat won op de voorbije Winterspelen van Pyeongchang nog vier gouden medailles met onder meer Sven Kramer.