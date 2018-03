Caféruzie loopt uit de hand: drie schoten gelost in café Cheers in Beringen

Beringen - Drie luide geweerschoten die de hele buurt deden opschrikken. Daarmee werd dinsdag in de late avond een ruzie tussen twee klanten van café Cheers in de Brugstraat in Beringen beslecht. Gewonden vielen er niet. De identiteiten van de protagonisten zijn bekend. “Er zijn nog geen arrestaties verricht”, zegt Anja De Schutter van het Limburgse parket. “Verschillende buren hebben uit angst naar de politie gebeld”, vertellen Tom Pauwels en Kelly De Roover.

Het moet rond 22.30 uur gebeurd zijn. Kelly had net besloten om onder de wol te kruipen. “Ik lag juist in mijn bed”, zegt Kelly met de schrik in haar stem. “Toen ik de knal hoorde, en ...