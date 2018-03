Zo bereidt Ibrahima Seck zich voor op belangrijke wedstrijd: “Deze week praat ik met niemand”

Genk - Nomen est omen, zijn (familie)naam lijkt een voorteken. Veel droger en to the point dan Ibrahima Seck zal je immers weinig profvoetballers vinden. Focus is zijn codewoord, zeker in de aanloop naar Waasland-Beveren-KRC Genk. “Ik zal mijn periode in Beveren altijd blijven koesteren en heb er nog veel vrienden. Maar deze week praat ik met niemand. Zaterdag telt maar één ding: winnen met KRC Genk.”

Nee, ook geen plagerige sms’jes of onderhuidse prikjes via de sociale media, zweert Ibrahima Seck (28). “Ik wil me concentreren op deze belangrijke wedstrijd. Want hoe gelukkig we ook zijn ...