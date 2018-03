Twee jaar nodig voor nieuwe spoorwegbrug in Kuringen

Hasselt -

De Vlaamse Waterweg moet geen project-milieueffectrapport laten maken voor de vervanging van de spoorbrug over het Albertkanaal in Kuringen. Omdat er geen aanzienlijke milieugevolgen mee gepaard gaan, heeft de Vlaamse dienst MER een vrijstelling van project-MER gegeven. Daardoor kunnen de werkzaamheden, die twee jaar in beslag nemen, sneller van start gaan. De voorbereidende werken starten nog dit jaar. Na de afbraak van de oude spoorbrug wordt er ook nog een fietsbrug aangelegd.